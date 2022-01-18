Який план захисту України? Від Зеленського вимагають пояснень

Президент України Володимир Зеленський має негайно звернутися до нації та звітувати про заходи щодо захисту країни, а Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання за участю президента, уряду, військового командування.

Таку думку висловив у Facebook експрем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

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Він наголосив, що ймовірність нападу Росії на Україну збільшується: "Путін продовжує ескалацію проти України та нарощує шантаж".

"Захід став чітко на захист України. Все світове співтовариство б'є у дзвони на захист України. Все, крім керівництва України. Адже воно зайняте боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", – зазначив він.

Зеленський, за словами Яценюка, має невідкладно звернутися до нації "і сказати людям правду про те, чого очікувати і що робитиме влада для захисту країни".

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Він також наголосив, що має бути скликане позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за участю президента, уряду та військового командування.

"РНБО України має працювати у щоденному режимі та стати органом координації оборони держави. "Усі національні сили мають об'єднатися для найвищої мети – захисту України. Історія нам не пробачить помилки чи поразки. Історія поважає відважних та гідних", – наголосив експрем'єр.

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