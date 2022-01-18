Каков план защиты Украины? От Зеленского требуют объяснений

Президент Украины Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации и отчитаться о мерах по защите страны, а Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание с участием президента, правительства, военного командования.

Такое мнение высказал в Facebook экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

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Он подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: "Путин продолжает эскалацию против Украины и наращивает шантаж".

"Запад стал четко на защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии", – отметил он.

Пресс-служба Арсения Яценюка

Зеленский, по словам Яценюка, должен безотлагательно обратиться к нации "и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будет делать власть для защиты страны".

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Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при участии президента, правительства и военного командования.

"СНБО Украины должен работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства. "Все национальные силы должны объединиться для высшей цели – защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных", – подчеркнул экс-премьер.

Угроза вторжения России в Украину