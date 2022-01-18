Каков план защиты Украины? От Зеленского требуют объяснений

Президент Украины Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации и отчитаться о мерах по защите страны, а Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание с участием президента, правительства, военного командования.
Такое мнение высказал в Facebook экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: "Путин продолжает эскалацию против Украины и наращивает шантаж".
"Запад стал четко на защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии", – отметил он.
Зеленский, по словам Яценюка, должен безотлагательно обратиться к нации "и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будет делать власть для защиты страны".
Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при участии президента, правительства и военного командования.
"СНБО Украины должен работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства. "Все национальные силы должны объединиться для высшей цели – защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных", – подчеркнул экс-премьер.
Угроза вторжения России в Украину
- 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ — якобы из-за угрозы расширения НАТО.
- Кроме того, Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.
- Эксперты прогнозируют, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск. Но, как стало известно The New York Times, нападение могут перенести из-за погоды.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. Причина в том, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал авторскую статью для французского издания Le Figaro, в которой предложил России доказать, что она не планирует нападать на Украину. Он подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику.