Як Трамп "зійшов з розуму" і Байден образив Путіна: журналісти оприлюднили особисті розмови топ-політиків

Журналісти обробили 200 інтерв'ю з тими, хто був близький до Білого Дому / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Президент Росії Володимир Путін засмутився, коли американський лідер Джо Байден назвав його "вбивцею". А коли 45-й президент США Дональд Трамп програв вибори, була небезпека початку ядерної війни з Китаєм.

Про це розповідають журналісти Washington Post Боб Вудворд та Роберт Коста в книзі Peril ("Небезпека"), яка виходить у світ сьогодні, 21 вересня, передає телеканал ABCnews. Книга заснована на більш ніж 200 інтерв'ю з безпосередніми свідками і учасниками подій, а також стенограмах телефонних переговорів.

Реклама

Байден і Путін

У книзі розповідається про перші дні президентства Джо Байдена. Зокрема, про формування відносин між президентами США і РФ. З'ясувалося, що Путін під час телефонної розмови з Джо Байденом 13 квітня поскаржився, що той назвав його "вбивцею". "Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею", – наводяться слова Путіна в книзі.

Байден нібито сказав, що його слова "не були чимось навмисним": "Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему".

Реклама

Дональд Трамп

У новій книзі також розповідається про останні дні перебування у Білому домі 45-го президента США Дональда Трампа і про президентські вибори 2020 року. За інформацією журналістів, після штурму Капітолію 6 січня 2021 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зробив низку таємних дій, щоб не дати Трампу віддати наказ нанести ядерний удар по Китаю.

"Генерала Міллі ще до виборів у листопаді 2020 року насторожили повідомлення розвідки, згідно з якими в Китаї зростали побоювання стосовно військового удару з боку США. За ними, ймовірно, стояло занепокоєння стосовно того, що антикитайська риторика Дональда Трампа готує ґрунт для конфлікту. Так, Трамп міг би спробувати створити образ впевненого головнокомандувача і уникнути поразки на виборах перед лицем спільного ворога всіх американців. У зв'язку з цим Міллі двічі телефонував по захищеному каналу зв'язку високопоставленому генералу КНР, щоб попередити Пекін про небезпеку, що виходила від Трампа", – стверджують журналісти.

Прихильники президента Дональда Трампа пішли на Капітолій після програшу виборів

У книзі також наводиться ексклюзивна стенограма телефонної розмови Міллі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі. Ненсі не вибирала слів.

"Якщо вам не вдалося зупинити його від нападу на Капітолій, хто знає, що він ще може викинути? Ви ж знаєте, що він божевільний. Він вже давно зійшов з розуму", – нібито сказала демократка.

8 січня Міллі скликав екстрену нараду в Пентагоні, щоб переглянути процедуру наказів до військових дій, в тому числі до запуску ядерної зброї. У розмові з високопоставленими чиновниками, відповідальними за Національний військовий командний центр, Міллі проінструктував присутніх не підкорятися нічиїм наказам, поки він сам не підтвердить їх.

Як розвивалися події

Нагадаємо, що в березні президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення у Москві. У Держдумі це охрестили образою всіх росіян.

В інтерв'ю ABC News Джо Байден сказав, що Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" його кандидатури на виборах в США.