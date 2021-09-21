Как Трамп "сошел с ума" и Байден обидел Путина: журналисты обнародовали личные разговоры топ-политиков

Журналисты обработали 200 интервью с теми, кто был близок к Белому Дому / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин расстроился, когда американский лидер Джо Байден назвал его "убийцей". А когда 45-й президент США Дональд Трамп проиграл выборы, была опасность начала ядерной войны с Китаем.

Об этом рассказывают журналисты Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста в книге Peril ("Опасность"), которая выходит в свет сегодня, 21 сентября, передает телеканал ABCnews. Книга основана на более 200 интервью с непосредственными свидетелями и участниками событий, а также на стенограммах телефонных разговоров.

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Байден и Путин

В книге рассказывается о первых днях президентства Джо Байдена. В частности, о формировании отношений между президентами США и РФ. Выяснилось, что Путин во время телефонного разговора с Джо Байденом 13 апреля пожаловался, что тот назвал его "убийцей". "Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – приводятся слова Путина в книге.

Байден якобы сказал, что его слова "не были чем-то преднамеренным": "Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему".

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Дональд Трамп

В новой книге также рассказывается о последних днях пребывания в Белом доме 45-го президента США Дональда Трампа и о президентских выборах 2020 года. По сведениям журналистов, после штурма Капитолия 6 января 2021 года председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предпринял ряд тайных действий, чтобы не дать Трампу отдать приказ нанести ядерный удар по Китаю.

"Генерала Милли еще до выборов в ноябре 2020 года насторожили сообщения разведки, согласно которым в Китае росли опасения по поводу военного удара со стороны США. За ними, вероятно, стояло беспокойство по поводу того, что антикитайская риторика Дональда Трампа готовит почву для конфликта. Так, Трамп мог бы попытаться создать образ уверенного главнокомандующего и избежать грозящего поражения на выборах перед лицом общего врага всех американцев. В связи с этим Милли дважды звонил по защищенному каналу связи высокопоставленному генералу КНР, чтобы предупредить Пекин об опасности, исходившей от Трампа", – утверждают журналисты.

Сторонники президента Дональда Трампа пошли на Капитолий после проигрыша выборов

В книге также приводится эксклюзивная стенограмма телефонного разговора Милли со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Нэнси не выбирала выражения.

"Если вам не удалось остановить его от нападения на Капитолий, кто знает, что он еще может выкинуть? Вы же знаете, что он сумасшедший. Он уже давно сошел с ума", – якобы сказала демократка.

8 января Милли созвал экстренное совещание в Пентагоне, чтобы пересмотреть процедуру приказов к военным действиям, в том числе к запуску ядерного оружия. В разговоре с высокопоставленными чиновниками, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли проинструктировал собравшихся не подчиняться ничьим приказам, пока он сам не подтвердит их.

Как развивались события

Напомним, что марте президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, что вызвало возмущение в Москве. В Госдуме это окрестили оскорблением всех россиян.

В интервью ABC News Джо Байден сказал, что Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" его кандидатуры на выборах в США.