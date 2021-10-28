Як Москва через "ЛНР" намагається вберегти Медведчука від СІЗО

Росія шукає варіанти, як позбавити Медведчука звинувачень у держзраді. Фото: колаж "Сьогодні"

У самопроголошеній "Луганській народній республіці" хочуть залучити до вирішення конфлікту на Донбасі голову політради української партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука як досвідченого переговорника. Сайт "Сьогодні" з'ясував, навіщо насправді "ЛНР" знадобився український політик і чого прагне Росія.

Про що заявили у "ЛНР"

Керівник робочої групи з обміну військовополонених ЛНР Ольга Кобцева виступила з пропозицією замінити представника Києва у гуманітарній підгрупі Галину Третьякову на Віктора Медведчука. На її думку, позиція Третьякової є деструктивною.

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"З урахуванням переговорної позиції пані Третьякової та з огляду на аналіз її роботи у Верховній Раді України ми були схильні до того, щоб звернутися на адресу України з пропозицією замінити переговорника пані Третьякову на пана Медведчука. Це пов'язано з тим, що за час роботи у переговорному процесі пан Медведчук зарекомендував себе обов'язковим переговорником: теми, які обговорювалися на засіданнях Контактної групи, згодом отримували практичні кроки", – сказала представник "ЛНР".

Ольга Кобцева: "Медведчук зарекомендував себе обов'язковим переговорником" Фото: lug-info.com

Кобцева також нагадала, що у червні 2019 року представники "ДНР" і "ЛНР" як жест доброї волі передали Медведчуку чотирьох українських громадян, які утримувалися в "Республіках" у зв'язку з конфліктом на Донбасі.

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Імунітет від кримінального переслідування

Політолог Сергій Биков впевнений, що таким чином через пропозицію "ЛНР" Росія хоче створити Медведчуку, який зараз перебуває під домашнім арештом через підозру у держзраді, імунітет від кримінального переслідування в Україні.

"Росія шукає варіанти, як позбавити Медведчука від звинувачень у держзраді та судових позовів. Враховуючи, що представники "Л/ДНР" входять до складу російської делегації у Тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі, стає зрозуміло, що "ЛНР" у цьому випадку виступає рупором Кремля", – каже експерт.

Сергій Биков: "Росія хоче створити Медведчуку імунітет від кримінального переслідування в Україні" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

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"Росія хоче підвищити статус Медведчука, наголошуючи на тому, що він є не злочинцем, а ефективним переговорником. У Кремлі, як і в "Л/ДНР", постійно звертають увагу, скільки людей Медведчук зміг звільнити з полону. Але насправді Медведчуку йшли назустріч, оскільки що він діяв на користь Росії", – каже нам Петренко.

Тимчасова лояльність в обмін на свободу Медведчука

Водночас, політолог зазначає, що якщо Медведчук увійде до складу гуманітарної підгрупи від України, то цілком можливо, що позиція Росії стане більш конструктивною.

"Таким чином Росія пропонує обмін. Ви нам – Медведчука, а ми підемо на поступки з низки питань. Наприклад, з обміну полоненими чи розведення військ. Ймовірно, контакт Росії з Медведчуком буде кращим, ніж із Третьяковою, але це дасть лише короткостроковий позитивний результат. Після незначних поступок Росія знову повернеться до твердої позиції. Тим часом Медведчук буде вже на волі", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Росія пропонує обмін. Ви нам – Медведчука, а ми підемо на поступки з низки питань" / Фото: Facebook

Політолог Биков вважає пропозицію "ЛНР" про підключення до переговорного процесу Віктора Медведчука – неприйнятною для України.

ЛНР пропонує залучити Медведчука до переговорів представником української сторони. Насправді він буде у цьому процесі представником Росії", – упевнений політолог.

Відповідь Росії Зеленському та хитрий хід

До речі, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський у коментарі телеканалу ICTV заявив про можливий обмін Віктора Медведчука на українських громадян у Росії.

"Пан Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що пан Медведчук має російське громадянство, наприклад (скажімо так, цілком можливо), то тоді ми б із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули б можливості обміну Медведчука на дійсних героїв та громадян України", – сказав Зеленський, додавши, що Росія прямо не заявляла своїх вимог "залишити Медведчука у спокої".

Володимир Зеленський: "Якби Росія підтвердила, що Медведчук має громадянство РФ, то ми б розглянули обмін Медведчука на громадян України" / Фото: REUTERS

Політолог Вадим Карасьов вважає, що пропозиція залучити Медведчука до переговорного процесу щодо Донбасу є "відповіддю" Кремля на заяву Зеленського.

"Симетричне віддзеркалення. Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених. Кремль у відповідь – давайте міняти Медведчука на мир. Дуже хитрий хід", – каже "Сьогодні" політолог.

Експерт зазначає, що Україна не погодиться із пропозицією "ЛНР" і відмова зіграє на руку Росії.

"У Росії з'явиться привід заявити, що Україна не хоче миру на Донбасі", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "У Росії з'явиться привід заявити, що Україна не хоче миру на Донбасі" / Фото: Facebook

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО та махінаціях з вугіллям. Йому загрожує від 12 років ув'язнення до довічного ув'язнення. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року підозрювані, серед яких і Медведчук, вступили у змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам інформації, що містить держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час перебував на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ);

спонсорування тероризму через український банк із дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила, що розслідування справи Медведчука завершено – Іде підготовка до розгляду його в суді по суті.

8 жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.