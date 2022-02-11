Ізраїль розпочав евакуацію дипломатів із України через російську загрозу

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Ізраїль порекомендував своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України, повідомляє ізраїльський телеканал Kan.

У заяві МЗС йдеться, що у зв'язку з погіршенням ситуації з Україною МЗС рекомендує ізраїльським громадянам, які проживають у країні, розглянути доцільність перебування в країні та "у жодному разі не наближатися до гарячих точок".

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Міністерство закордонних справ також порадило громадянам Ізраїлю, котрі планують приїхати в Україну, уникати поїздок туди найближчим часом.

Крім того, стало відомо, що і МЗС Латвії закликало своїх громадян покинути Україну. Норвегія також закликає своїх громадян покинути Україну, а тим громадянам, які перебувають у РФ, радять не наближатися до кордону з Росією ближче, ніж на 250 кілометрів. Почала евакуацію співробітників своїх посольств і Велика Британія.

Хто ще евакуюється

Раніше влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян негайно покинути Україну. Через загрозу вторгнення в Україну країни запровадили максимальний рівень небезпеки для поїздок

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Напередодні президент США Джо Байден звернувся до американців із закликом залишити територію України.

Раніше США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів із України. Низка країн заявила про те, що вони готові евакуювати сім'ї дипломатів з України у разі загострення ситуації.

Загроза ескалації