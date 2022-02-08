Із Москви йде кабель? Чи може Росія обрубати Україні інтернет

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Євген Володимиров не відкидає, що існує підводний кабель із Москви, який відключить Україні інтернет, але така можливість залишається під великим питанням.

Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Україна 24 ".

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"Бути впевненим, що ми залежимо тільки від одного кабелю досить жахливе припущення. Зважаючи на те, що запускаються цілі сузір'я супутників Ілоном Маском, європейськими провайдерами, китайськими провайдерами для того, щоб забезпечити взагалі супутниковий доступ до інтернету для всього людства. Ми можемо говорити, що телекомунікаційна мережа, яка ще почала розвиватися в минулому тисячолітті, якщо можна так висловитися. Я можу бути впевнений, що у нас буде зв'язок.Тим більше інтернет по всьому світу розвивається, ми не можемо сказати, якщо навіть якийсь кабель буде пошкоджений, що ми не отримаємо зв'язок" , – сказав Володимиров.

Політичний експерт Руслан Синельников розповів, до чого готуватися, якщо такий кабель все ж таки існує.

"До альтернативних систем зв'язку, насамперед, потрібно бути готовими. В Україні дуже багато компаній з російським капіталом. Зокрема, можна подивитися на компанії мобільного зв'язку, хто ними володіє, енергетичними активами, тими самими компаніями, які займаються інформаційними питаннями та трансляцією інтернету. Не виключено, що не лише єдиним кабелем Україна з Росією пов'язана" , – сказав експерт.

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Також він додав, що альтернативні засоби зв'язку треба завжди мати.

У США попередили Україну про нову загрозу

Аналітичний центр США Atlantic Council заявив, що Росія може відрізати більшість українського інтернет-трафіку, перерізавши єдиний підводний кабель, який проклала московська державна телекомунікаційна компанія.

"Ми попереджали протягом кількох тижнів і місяців як публічно, так і в приватному порядку, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії щодо дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну" , – сказала заступник радника з національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойберг, повідомляє The Telegraph.

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За її словами, у РФ розуміють, що виведення з ладу або знищення критично важливої інфраструктури може посилити тиск на уряд країни, військових та населення, що може змусити піти на капітуляцію.

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