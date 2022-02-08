Из Москвы идет кабель? Может ли Россия обрубить Украине интернет

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров не исключает, что существует подводный кабель из Москвы, который отключит Украине интернет, но такая возможность остается под большим вопросом.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Быть уверенным, что мы зависим только от одного кабеля достаточно ужасное предположение. Учитывая то, что запускаются целые созвездия спутников Илоном Маском, европейскими провайдерами, китайскими провайдерами для того, чтобы обеспечить вообще спутниковый доступ к интернету для всего населения земли. Мы можем говорить, что телекоммуникационная сеть, которая еще начала развиваться в прошлом тысячелетии, если можно так выразиться. Я могу быть уверен, что у нас будет связь. Тем более интернет же по всему миру развивается, мы не можем сказать, если даже какой-нибудь кабель будет поврежден, что мы не получим связь", – сказал Владимиров.

Политический эксперт Руслан Синельников рассказал к чему готовится, если такой кабель все таки существует.

"К альтернативным системам связи, в первую очередь, нужно быть готовыми. В Украине очень много компаний с российским капиталом. В частности, можно посмотреть на компании мобильной связи, кто ими владеет, энергетическими активами, теми же компаниями, которые занимаются информационными вопросами и трансляцией интернета. Не исключено, что не только единственным кабелем Украина с Россией связана", – сказал эксперт.

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Также он добавил, что альтернативные средства связи нужно всегда иметь.

В США предупредили Украину о новой угрозе

Аналитический центр США Atlantic Council заявил, что Россия может отрезать большую часть украинского интернет-трафика, перерезав единственный подводный кабель, который проложила московская государственная телекоммуникационная компания.

"Мы предупреждали в течение нескольких недель и месяцев как публично, так и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину", — сказала заместитель советника по национальной безопасности по киберугрозам Энн Нойберг, сообщает The Telegraph.

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По ее словам, в РФ понимают, что вывод из строя или уничтожение критически важной инфраструктуры может усилить давление на правительство страны, военных и население, что может заставить пойти на капитуляцию.

Атака хакеров на Украину