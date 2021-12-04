З Криму на Донбас: план нападу на Україну опублікували західні ЗМІ

На Путіна чекає поразка в Україні. Колаж "Сьогодні"

Два американські ЗМІ опублікували карти "наступу Росії на Україну". Йдеться про The Washington Post і Bild. Telegram .

За даними видань, Росія може атакувати Україну на початку 2022 року. При цьому робиться застереження "але Путін ще рішення не ухвалив". Тобто як завжди: може напасти, а може й ні.

Реклама

Етапи

За інформацією Bild на першому етапі буде удар із Криму та з Донбасу РФ, планується взяти під контроль весь південь України аж до кордону з Молдовою та Румунією.

На другому етапі буде завдано удару з північного сходу з метою оволодіння всією східною Україною по лівому березі Дніпра.

На третьому етапі удару буде завдано з півночі (у тому числі і з боку Білорусі) на Київ.

ЗМІ США зазначають, що українська армія не зможе протистояти цьому наступу, а лінія фронту може стабілізуватися лише на захід від Києва.

Також преса зазначає, що "Путін ще не ухвалив остаточного рішення нападати чи ні".

У США своя інформація

Американська розвідка має відповідний документ із супутниковими фотографіями. Там видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях.

Загроза вторгнення РФ

Путін поки що мовчить

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України , президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.