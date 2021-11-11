"Шукаю адвоката, але дорого": Ніцой розповіла про її кримінальну справу через українську мову

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой в інтерв'ю виданню Сьогодні розповіла, що відкрита проти неї справа за фактом порушення рівноправності громадян залежно була сфабрикована.
"Правоохоронці і не хотіли відкривати цю справу, бо розуміли, як вона безглузда і шита білими нитками, але поліцію зобов'язав Печерський райсуд. Той самий суд, який судить добровольців та майданівців", – сказала вона.
Також вона розповіла, що поки що не було допитів і зараз шукає адвоката.
"Допитування ще не було, я про відкриту на мене справу дізналася від журналістів і тепер шукаю адвоката. Хочу зазначити, що для моєї родини юридичні послуги надто дорогі", – сказала вона.
За що на Ніцой порушили справу
- 2 листопада стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Лариси Ніцой та екс-депутати Ради Ірина Фаріон через образи з їхнього боку на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної з футболу.
- Розслідування розпочали у жовтні за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) кримінального кодексу України. Підставою для започаткування справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це. Заяву на Фаріон та Ніцой до правоохоронних органів написав харківський адвокат Денис Ярославський.
- Так, раніше Фаріон назвала олімпійську медалістку Ярославу Магучих "біомусором" за її фото на Олімпіаді із російською спортсменкою.
- У свою чергу Ніцой виругала українських спортсменок на Олімпіаді в Токіо, які давали коментар російською мовою. Проте конкретних прізвищ не назвала. Дісталося від неї ще й футболісту Артему Довбику у, який забив переможний гол у матчі Україна-Швеція та вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020.