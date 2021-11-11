"Ищу адвоката, но дорого": Ницой рассказала об ее уголовном деле из-за украинского языка

Ницой узнала об открытии дела из СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня
Писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что открытое против нее дело по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков, было сфабриковано.
"Правоохранители и не хотели открывать это дело, потому что понимали, как оно глупо и шито белыми нитями, но полицию обязал Печерский райсуд. Тот самый суд, который судит добровольцев и майдановцев", – сказала она.
Также она рассказала, что пока еще не было допросов и сейчас ищет адвоката.
"Допросов еще не было, я о открытом на меня деле узнала от журналистов и теперь ищу адвоката. Хочу отметить, что для моей семьи юридические услуги слишком дороги", – сказала она.
За что на Ницой завели дело
- 2 ноября стало известно, что полиция открыла уголовное производство против Ларисы Ницой и экс-депутаты Рады Ирина Фарион из-за оскорблений с их стороны в адрес украинских олимпийцев и футболистов национальной сборной по футболу.
- Расследование начали в октябре по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины. Основанием для открытия дела стало решение суда от 4 октября, который обязал сделать это. Заявление на Фарион и Ницой в правоохранительные органы написал харьковский адвокат Денис Ярославский.
- Так, ранее Фарион назвала олимпийскую медалистку Ярославу Магучих "биомусором" за ее фото на Олимпиаде с российской спортсменкой.
- В свою очередь Ницой обругала украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио, которые давали комментарий на русском языке. Однако конкретных фамилий не назвала. Досталось от нее еще и футболисту Артему Довбику, который забил победный гол в матче Украина-Швеция и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020.