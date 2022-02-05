Іларіонов назвав умову, за якої Путін нападе на Україну

Колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що деякі світові лідери, які приїжджають до України, намагаються змусити українське керівництво виконати Мінські угоди. Але це призведе до великої війни з Росією. Таку думку він висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі Україна 24.

За його словами, західні лідери намагаються чинити тиск на українського президента, щоб віддати агресору не лише схід України та Крим, а й усю Україну.

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"Здійснюючи Мінські угоди, не дай боже таке станеться, це відбудеться здача суверенітету України Путіну через сепаратистів на сході. І ось цією справою займаються деякі з цих джентльменів (світових лідерів. – Ред.). Якщо вони щоразу дзвонять до Кремля, то вони звітують, як триває процес тиску на українське керівництво. Вони виконують саме це завдання", – сказав Іларіонов.

Ексрадник Путіна вважає, що Мінські угоди – це аналог угоди щодо Судет, т.зв. "Мюнхенська змова" 1938 року. Він нагадав, що тоді на президента Чехословаччини, як зараз на президента України, чинився безпрецедентний тиск, у тому числі і через загрозу війни, якою лякав Гітлер.

"Велика війна ймовірна після того, як суверенітет України буде зданий за допомогою Мінських угод. Щоб не допустити великої війни, потрібно не допустити втілення Мінських угод. Путін для себе вирішив, що поки він перебуває у Кремлі, він не відмовиться від встановлення контролю над Україною", – наголосив Іларіонов.

У Міноборони інша думка

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо можливого вторгнення Росії в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія заявляв, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку". Також він заявляв, що в Україні спеціально розжарюють обстановку, озвучуючи різні дані, коли вторгнеться Росія в Україну