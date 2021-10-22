Гра у вакцінцію: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять ситуацію з вакцинацією в Україні, а також скандал з тиском Банкової на ЗМІ.
Посли США, Великобританії і ЄС в ексклюзивному інтерв'ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, щоб українські суди стали справедливими.
Також в програмі спробують з'ясувати, чому українці не хочуть вакцинуватися і масово підробляють СOVID-паспорти і чи взагалі потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні.
У студії обговорять, чи є президент Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні.
Гостями програми стануть:
- тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін;
- глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас;
- посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс;
- міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко;
- народний депутат від "Слуги народу", глава комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
- завідуюча кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України Ольга Голубовська;
- міжнародний консультант з охорони здоров'я Жан-Елі Малкін;
- лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів", був відповідальний за відділення COVID медичного центру "Голден Кеер" в Ізраїлі Борис Бриль;
- волонтер, керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова;
- перший помічник президента України Сергій Шефір;
- глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- радник голови Офісу президента Михайло Подоляк;
- народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
- засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон;
- головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
- заступник головного редактора інтернет-газети "Страна.ua" Світлана Крюкова;
- президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна Котюжинська.