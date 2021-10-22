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Игра в вакцинцию: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
22 октября, 16:00
В программе будет эксклюзивное интервью послов США, Великобритании и ЕС

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят ситуацию с вакцинацией в Украине, а также скандал с давлением Банковой на СМИ.

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Послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру расскажут, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

Также в программе попытаются выяснить, почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта и вообще нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране.

В студии обсудят, является ли президент Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине.

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Гостями программы станут:

  • временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин;
  • глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас;
  • посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс;
  • министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;
  • народный депутат от "Слуги народа", глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
  • международный консультант по здравоохранению Жан-Эли Малкин;
  • врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле Борис Бриль;
  • волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова;
  • первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • советник главы Офиса президента Михаил Подоляк;
  • народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк;
  • основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Светлана Крюкова;
  • президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская.

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