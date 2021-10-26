Ігор Терехов: Нормалізація відносин з Росією дала б багато Україні та Харкову

Ігор Терехов бажав би, щоби відносини з Росією нормалізувалися, але зараз це неможливо. Фото: колаж "Сьогодні"

Кандидат у мери Харкова, чинний в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов вважає, що для України була б вигідна нормалізація відносин із Росією. Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній в її програмі KishkiNa.

"Я дуже хочу, щоб у нас справді нормалізувалися стосунки з Російською Федерацією і було б насправді це дуже добре. Це дало б дуже багато для України та Харкова", – заявив Терехов.

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Водночас він зазначив, що зараз процес нормалізації відносин із РФ неможливий через анексію Росією Криму та її участю у конфлікті на Донбасі.

"Крим, Донецьк, Луганськ. Без вирішення цих питань нормалізації відносин не може бути. Безперечно, вони мають звільнити, це ж територіальна цілісність України. Без вирішення цих питань – як можна підходити до вирішення інших?" – сказав харківський головуючий містом.

Терехов також додав, що шкодує про те, що Україна сьогодні не має Криму, Донецька і Луганська, і з цими територіями перервано зв'язок. На запитання журналістки, чи є Росія агресором, Терехов відповів: "Так".

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Раніше сайт "Сьогодні" вивчив передвиборчу кампанію Ігоря Терехова та з'ясував, як кандидат проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат та на що він робить ставки.

Також ми інформували про те, як конкурент Ігоря Терехова Михайло Добкін планує перемогти на виборах мера Харкова за рахунок проблем із COVID-19 та колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясовували, чому пропрезидентська партія "Слуга народу" проігнорувала змагання за крісло голови Харкова та чи були в неї шанси здобути перемогу на виборах.