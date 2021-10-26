"І Крим теж повернемо": Кулеба заявив про велику перемогу над Росією

Кулеба дав зрозуміти окупантам, що "скіфське золото" – це не остання перемога України. Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає рішення суду Амстердама повернути "скіфське золото" Україні і заявив, що це серйозна перемога над Росією, але Київ на цьому не зупиниться. Про це він сказав нам у коментарі.
"Скіфське золото" повернеться додому, в Україну. Це велика перемога. Ми не просто повернемо собі музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, що свідчать про тисячі років нашої історії. Я вітаю сьогоднішнє позитивне для України рішення", – сказав він.
Міністр нагадав, що над поверненням золота протягом кількох років працювали представники різних міністерств.
"Ми перемогли і досягли справедливості. Міжнародне право не швидке, але невідворотне. Усі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Я впевнений, що так само, як сьогодні ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території… Наприкінці ми також переможемо та повернем Крим до складу України", – наголосив Кулеба.
Що відомо про "скіфське золото"
- Колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником була передана до Музею Алларда Пірсена в період з 6 лютого по 28 травня 2014 року у рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".
- Після анексії півострова Росією виникла суперечка стосовно того, повертати експонати до Криму чи на підконтрольну українській владі територію.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що скіфське золото має бути повернене українській стороні. Таке рішення суд ухвалив, ґрунтуючись на конвенції ЮНЕСКО. Вона свідчить, що твори мистецтва мають бути повернені суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції. Однак РФ подала апеляцію на це рішення до апеляційного суду Амстердама. Ще одне рішення на користь України суд виніс у 2018 році, однак і воно було оскаржено.
- 11 березня 2019 року суд Амстердама розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення "скіфського золота".
- Частина "скіфського золота" повернулася до України вже у вересні 2014-го. Але із 584 експонатів Нідерланди повернули на батьківщину лише 19 експонатів – ті, що завжди зберігалися у Києві.
- Зареєстровані за російським законодавством так звані "російські кримські музеї", які є позивачами у справі про "скіфське золото", насправді не мали відношення до правовідносин, за якими артефакти було передано до Нідерландів.