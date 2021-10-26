"І Крим теж повернемо": Кулеба заявив про велику перемогу над Росією

Кулеба дав зрозуміти окупантам, що "скіфське золото" – це не остання перемога України. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає рішення суду Амстердама повернути "скіфське золото" Україні і заявив, що це серйозна перемога над Росією, але Київ на цьому не зупиниться. Про це він сказав нам у коментарі.

"Скіфське золото" повернеться додому, в Україну. Це велика перемога. Ми не просто повернемо собі музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, що свідчать про тисячі років нашої історії. Я вітаю сьогоднішнє позитивне для України рішення", – сказав він.

Міністр нагадав, що над поверненням золота протягом кількох років працювали представники різних міністерств.

"Ми перемогли і досягли справедливості. Міжнародне право не швидке, але невідворотне. Усі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Я впевнений, що так само, як сьогодні ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території… Наприкінці ми також переможемо та повернем Крим до складу України", – наголосив Кулеба.

Що відомо про "скіфське золото"