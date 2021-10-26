"И Крым тоже вернем": Кулеба заявил о большой победе над Россией

Кулеба дал понять оккупантам, что "скифское золото" - это не последняя победа Украины. Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение суда Амстердама вернуть "скифское золото" Украине и заявил, что это серьезная победа над Россией, но на этом Киев не остановится. Об этом он сказал нам в комментарии.
"Скифское золото" вернется домой, в Украину. Это большая победа. Мы не просто вернем себе музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории. Я приветствую сегодняшнее позитивное для Украины решение", – сказал он.
Министр напомнил, что над возвращением золота в течение нескольких лет работали представители разных министерств.
"Мы победили и добились справедливости. Международное право не быстрое, но неотвратимое. Все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах. Я уверен, что так же, как сегодня мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории… В конце мы тоже победим и вернем Крым в состав Украины", – подчеркнул Кулеба.
Что известно о "скифском золоте"
- Коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником была передана в Музей Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
- После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.
- 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
- Часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.
- Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имели отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.