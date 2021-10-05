"Захотів пограти в гру": за що насправді звільняють Разумкова

Разумков почав вести самостійну гру, а його дії все частіше йшли врозріз з політикою партії. Фото: колаж "Сьогодні"

Конфлікт Дмитра Разумкова і його соратників по партії "Слуга народу" досяг кульмінації: спікера Верховної Ради відправили у відставку. Сайт "Сьогодні" з'ясував цілу низку причин, за що звільнили голову парламенту.

Першим був Богдан

Ідея відправити Разумкова у відставку виникла ще 2019 року. Як розповіло "Сьогодні" власне джерело в парламентській фракції "Слуга народу", першим, хто запропонував Володимиру Зеленському змінити спікера Ради, був чинний тоді глава Офісу президента Андрій Богдан. За словами нашого співрозмовника, президент не погодився з Богданом, оскільки вірив в свою команду, членом якої був Разумков. Незважаючи на те, що Зеленський і сам був часом незадоволений діями спікера парламенту, він все ж кілька разів давав "другий шанс".

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Андрій Богдан був першим, хто запропонував Володимиру Зеленському змінити спікера Ради. Фото: glavcom.ua

Однак дії Разумкова все частіше йшли врозріз з політикою партії і призводили до "гальмування" ініціатив Володимира Зеленського, за словами самого гаранта.

Конфлікт через КСУ

Один з перших серйозних конфліктів між Зеленським та Разумковим стався восени минулого року під час активної фази конституційної кризи. 30 жовтня 2020 року президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, в якому передбачалася повна зміна складу суддів Конституційного Суду України.

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Однак через кілька днів – 2 листопада, з подачі Дмитра Разумкова був зареєстрований інший законопроєкт, яким пропонувалося замість тотального розгону суддів відновити електронне декларування та кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а також доручити уряду розробити механізм притягнення суддів до відповідальності. 3 листопада профільний комітет запропонував ВРУ прийняти саме цю версію законопроєкту.

У жовтні 2020 року між Разумковим та Зеленським стався конфлікт через Конституційний Суд / Фото: уніан

Не підтримав санкції проти Медведчука

Також Разумков не голосував за деякі ініціативи президента України на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, що стосуються санкцій проти юридичних компаній і фізичних осіб, в тому числі нардепа "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Спікер парламенту називав це невідповідністю закону і відкрито відмовлявся підтримувати президента. Про це і до цього дня не втрачають можливість згадати Зеленський і Арахамія.

Затягування проєкту закону про олігархів

Останньою краплею, але, мабуть, не основною причиною в протистоянні Зеленського і Разумкова став конфлікт через ухвалення закону про олігархів. Керівництво монобільшості впевнене, що голова Верховної Ради увійшов у змову з олігархами і спеціально відтягував процес прийняття законопроєкту. Такі підозри з'явилися після того, як спікер погодив відправку документа на перевірку до Венеціанської комісії, тим самим відклавши ухвалення законопроєкту.

Сам же голова Ради пояснював – робив рівно те, що прописано в регламенті, оскільки його попросили звернутися до "веніціанки" інші фракції.

Погрози Арахамії і підписи за відставку

Кулуарні розбирання вийшли на публічний рівень, коли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і віцеспікер Руслан Стефанчук посперечалися з Разумковим через закон про олігархів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". Тоді ж Арахамія натякнув Разумкову на швидку відставку.

"Я тільки хочу зробити один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. Монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це треба завжди пам'ятати", – сказав Арахамія.

Арахамія і Стефанчук звинуватили Разумкова в багатоходівці олігархів. Фото: колаж "Сьогодні"

Пізніше в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24 лідер пропрезидентської фракції зазначив, що крісло спікера фактично належить "Слузі народу".

"Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу". Якщо людина більше не "слуга народу", не збігаються у неї думки з "Слугою народу", тоді вона просто буде замінена, як і інші посади, наприклад, в Кабінеті міністрів", – сказав Арахамія.

Незабаром Арахамія перейшов від слів до справи, направивши до Ради лист від депутатської фракції про відкликання голови парламенту. А 2 жовтня на розширеному засіданні в Трускавці депутати фракції "Слуга народу" зібрали понад 150 підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Велика фракція" проходила без Разумкова, але зі збором підписів проти нього/Колаж "Сьогодні"

"Троянський кінь" Тищенка

Як заявив журналісту "Сьогодні" народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, партія вирішила змінити спікера, тому що він грає в "Троянського коня".

"У мене немає претензій до Дмитра Разумкова, він відмінний хлопець. Але, мабуть, він не вважає нас – команду "Слуги народу" – своїми колегами або своєю командою. Знімати з посади згідно із законом – це позиція "Слуги народу". Ми хочемо там бачити гравця нашої команди, члена нашої команди, людину, яка буде переживати за народ України. Тому що народ України нам дав більшість. І коли хтось зсередини хоче пограти в гру "Троянський кінь", його місце в історії" , – підкреслив Тищенко.

Микола Тищенко пояснив свої претензії до Дмитра Разумкова/Колаж "Сьогодні"

З Тищенком погоджується колега по фракції, нардеп Олексій Устенко.

"Разумков, як і всі ми, прийшли до Ради в команді президента. Тому несправедливо по відношенню до президента починати таємну самостійну гру. Я вважаю, що необхідно бути чесним перед командою, і, якщо прийняв рішення вийти з неї і вести окрему команду, потрібно відкрито заявити про це", – говорить "Сьогодні" Устенко.

У той же час Устенко зазначив, що саме роботою в Раді депутати були задоволені Разумковим.

"Зникло кнопкодавство, стало менше бійок і бійок, депутати відвідують сесії. Робота добре організована, і в цьому є і заслуга спікера", – говорить нам нардеп.

Олексій Устенко: несправедливо по відношенню до президента починати таємну самостійну гру / Фото: Facebook

Мільйон запитань Зеленського

Президент Зеленський також підкреслив, що у "Слуги народу" не було особливих претензій до Разумкова, як до спікера Ради, але був "мільйон запитань", як до людини, яку делегувала команда. Про це глава держави заявив під час брифінгу на виїзному засіданні фракції СН в Трускавці.

"Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, і він про це говорить досить відкрито", - заявив президент, додавши, що Разумков вибрав свій політичний шлях і сторониться однопартійців.

Зеленський назвав головною проблемою, що Разумков "витягнув" розбіжності на офіційний рівень і в публічну площину, хоча насамперед повинен був говорити з партією.

"Це досить прикро звучить для команди, яку він не вважає своєю. "Мені здається, що він (Разумков. – Ред.) мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому не можна мені зателефонувати, щось сказати, тому що у нас достатньо відкриті відносини. Були", – резюмував Зеленський.

Володимир Зеленський: "Сьогодні Разумков не є членом команди" / Фото: Офис Президента Украины

Спікер більшості чи голова нардепів

Політолог Ігор Петренко також зазначає, що Разумкова звільнили за те, він що перестав бути командним гравцем.

"В Україні так склалися традиції парламентаризму, що спікер Ради завжди асоціювався з коаліцією. Він створював умови для реалізації рішень більшості. Разумков перестав це робити, хоча своєю посадою був зобов'язаний більшості і президенту Зеленському зокрема", – каже "Сьогодні" експерт.

З ним погоджується політолог Вадим Карасьов.

"Разумков повинен був стати спікером більшості. Але замість цього вирішив стати головою всіх депутатів і почав грати в Мороза і Плюща, які свого часу претендували на місце другого політичного лідера країни. Це, природно, не сподобалося Зеленському", – пояснює "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Разумков бажав стати другим політичним лідером країни після президента" / Фото: Facebook

Наслідки для Разумкова

На думку політолога Петренка, Разумков напевно знав, які наслідки будуть після його публічної демонстрації незгоди і конфронтації зі "Слугою народу".

"Ймовірно, Разумков намагався стати окремим самостійним політиком і шукав спонсорів для власного проєкту. Цілком можливо, що він їх знайшов. Може бути, він буде корисним якимось зовнішнім гравцям для відтягування голосів від Зеленського на наступних виборах, а може бути, його просто зараз використовували для розхитування ситуації в парламенті, і тепер його політична кар'єра наближається до завершення. Думаю, ми скоро про це дізнаємося", – резюмував Петренко.

Ігор Петренко: "Разумков знав про наслідки" / Фото: Facebook

Як розвивалися події