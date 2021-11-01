Холодні будинки, заборона на авто та перельоти – через глобальне потепління чекаємо на нові обмеження

Щоб людству врятувати свою планету, треба вже переходити на джерела чистої енергії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Для того, щоб людство зупинило свою загибель через екологічну катастрофу, у найближчі десятиліття світовій спільноті знадобиться витратити трильйони доларів і зробити величезні організаційні зусилля, а також пережити соціальне невдоволення великих груп людей. Такий висновок доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), підготовленої до глобальної конференції ООН з клімату.

Розрахунки за температурою

Експерти МЕА розглянули два найбільш ймовірні сценарії підвищення температури.

Реклама

Сценарій STEPS (Stated Policies Scenario – Заявлений сценарій політики) враховує виконання лише тих заходів, які вже затверджені у вигляді законів урядами різних країн. Виконання цих заходів все одно призведе до зростання середньої глобальної температури до 2100 року ще на 2,6 градуса.

Сценарій APS (Announced Pledges Scenario – Сценарій оголошених внесків) враховує ще реалізацію поки що обговорюваних планів урядів щодо впровадження перспективних технологій. Цей сценарій призведе до зростання середньої глобальної температури до 2100 року на 2,1 градуса.

Реклама

Нагадаємо, вчені вважають, що потепління на 2 градуси є критичною межею, за якою у багатьох країнах не вистачить ресурсів на те, щоб адаптуватися до змін клімату. Тому необхідно домогтися, щоб до 2050 року викиди парникових газів стали нульовими, щоб глобальна температура перестала зростати.

Від чого потрібно відмовитись

Експерти МЕА констатують, що необхідно швидше рухатися до так званого енергетичного переходу, коли людство знижує до мінімуму використання традиційних джерел енергії та переходить до чистої чи накопичувальної енергії. При використанні цієї енергії не виробляються парникові гази.

Перші заходи:

світ прямо зараз має відмовитися від розробки нових родовищ нафти, газу та особливо вугілля. Закрити майже всі вугільні електростанції, що створюють найбільше парникових газів.

негайно різко збільшити інвестиції (а це – трильйони доларів щорічно) у джерела чистої енергії (сонячні та вітряні електростанції) та у системи її зберігання (батареї, виробництва водню).

різко знизити попит на енергію, слід усіма доступними способами зменшити енергоспоживання у розвинених країнах, а також тих, що розвиваються.

Наступні кроки:

Збільшити у рази будівництво атомних електростанцій, у тому числі в розвинених країнах Європи, де останні десятиліття від них активно відмовлялися.

Реклама

Збільшити у рази виробництво біопалива та систем уловлювання парникових газів при його використанні.

Посилити тиск на підприємства та суспільство для того, щоб у рази скоротити споживання енергії особистим автотранспортом та системами обігріву та охолодження житла, зменшити втрати енергії в будинках та на підприємствах, запровадити технології виробництва, що скорочують викиди, тощо.

Створити нові галузі, єдиним завданням яких буде вилучення з атмосфери парникових газів. Всі шкідливі виробництва, що залишилися, і станції, що генерують електрику, повинні будуть оснащуватися системами уловлювання викидів.

Вимоги до громадян

Крім того, що ці дорогі плани призведуть до зростання цін на всі товари, від людей потрібно буде піти на значні жертви щодо забезпечення свого комфорту. У звіті Міжнародної енергетичної агенції це звучить так:

Щоб зменшити витрати енергії на опалення, взимку температуру в будинках доведеться обмежити до 19–20 градусів.

Аналогічно влітку температура в кондиціонованих приміщеннях не повинна бути нижчою за 24–25 градусів.

Максимальну температуру гарячої води в будинках потрібно буде знизити до мінімально допустимої за санітарними нормами (60 градусів).

Будинки в усьому світі мають бути перебудовані так, щоби радикально знизити втрати енергії.

Поїздки на роботу на власних автомобілях мають бути обмежені чотирма днями (ще день потрібно буде працювати з дому або взагалі відпочивати).

Швидкість автомобілів (зрозуміло, електричних, інших до 2050 року не повинно бути) буде обмежена 100 км/год на шосе.

У містах використання особистих автомобілів має бути зведене до мінімуму: їх замінять велосипеди та системи райд-шерингу (для спільних поїздок різних людей/сімей).

Польоти пасажирських літаків на короткі відстані мають бути повністю та повсюдно замінені на поїздки в електропоїздах.

Польоти на далекі відстані (на відпочинок та для бізнесу) мають бути обмежені рівнем предковідного 2019 року. Обмежити кількість людей, які мають кошти на далекі подорожі.

Нагадаємо, зараз у Глазго (Шотландія) проходить глобальна конференція ООН з клімату, у якій беруть участь більшість країн світу. Саміт був відкладений на рік через пандемію і стане найбільшим міжнародним постковідним форумом з 2019 року. Він триватиме два тижні – до 12 листопада.

Конференція вже відзначилася першим скандалом. Україна заявила про неприпустимість того, що Росія постійно вносить до своїх "екологічних звітів" окупований Крим, як частину своєї території.