Холодные дома, запрет на авто и перелеты – из-за глобального потепления ждем новые ограничения

Чтобы человечеству спасти свою планету, нужно уже переходить на источники чистой энергии / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Для того, чтобы человечество остановило свою гибель в следствие экологической катастрофы, в ближайшие десятилетия мировому сообществу понадобится потратить триллионы долларов и предпринять огромные организационные усилия, а также пережить социальное недовольство больших групп людей. Таков вывод доклада Международного энергетического агентства (МЭА), подготовленного к начавшейся в Глазго (Шотландия) глобальной конференции ООН по климату.

Расчеты по температуре

Эксперты МЭА рассмотрели два наиболее вероятных сценария повышения температуры.

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Сценарий STEPS (Stated Policies Scenario – Заявленный сценарий политики) учитывает выполнение только тех мер, которые уже утверждены в виде законов правительствами разных стран. Выполнение этих мер все равно приведет к расту средней глобальной температуры к 2100 году еще на 2,6 градуса.

Сценарий APS (Announced Pledges Scenario – Сценарий объявленных взносов) учитывает еще реализацию пока лишь обсуждаемых планов правительств по внедрению перспективных технологий. Этот сценарий приведет к расту средней глобальной температуры к 2100 году на 2,1 градуса.

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Напомним, ученые считают, что потепление на 2 градуса является критической чертой, за которой во многих странах не хватит ресурсов на то, чтобы адаптироваться к изменениям климата. Поэтому, необходимо добиться, чтобы к 2050 году выбросы парниковых газов стали нулевыми, чтобы глобальная температура перестала расти.

От чего нужно отказаться

Эксперты МЭА констатируют, что необходимо быстрее двигаться к так называемому энергетическому переходу, когда человечество снижает до минимума использование традиционных источников энергии и переходит к чистой или накопительной энергии. При использовании этой энергии не производятся парниковые газы.

Первые меры:

мир прямо сейчас должен отказаться от разработки новых месторождений нефти, газа и особенно угля. Закрыть почти все угольные электростанции, создающие больше всего парниковых газов.

немедленно резко увеличить инвестиции (а это – триллионы долларов ежегодно) в источники чистой энергии (солнечные и ветряные электростанции) и в системы ее хранения (батареи, производства водорода).

резко снизить спрос на энергию, для чего следует всеми доступными способами уменьшить энергопотребление не только в развиных странах, но и в развивающихся также.

Последующие шаги:

Увеличить в разы строительство атомных электростанций, в том числе в развитых странах Европы, где в последние десятилетия от них активно отказывались.

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Увеличить в разы производство биотоплива и систем улавливания парниковых газов при его использовании.

Усилить давление на предприятия и общество с тем, чтобы в разы сократить потребление энергии личным автотранспортом и системами обогрева и охлаждения жилища, уменьшить потери энергии в домах и на предприятиях, внедрить технологии производства, сокращающие выбросы, и т. д.

Создать новые отрасли экономики, единственной задачей которых будет изъятие из атмосферы парниковых газов. Все оставшиеся вредные производства и генерирующие электричество станции должны будут оснащаться системами улавливания выбросов.

Требования к гражданам

Помимо того, что эти дорогостоящие планы приведут к росту цен на все товары, от людей потребуется пойти на значительные жертвы в плане обеспечения своего комфорта. В отчете Международного энергетического агентства это звучит так:

Чтобы снизить затраты энергии на отопление, зимой температуру в домах придется ограничить до 19–20 градусами.

Аналогично летом температура в кондиционированных помещениях не должна быть ниже 24–25 градусов.

Максимальную температуру горячей воды в домах нужно будет снизить до минимально допустимой по санитарным нормам (60 градусов).

Дома во всем мире должны быть перестроены так, чтобы радикально снизить потери энергии.

Поездки на работу на личных автомобилях должны быть ограничены четырьмя днями (еще день нужно будет работать из дома или вообще отдыхать).

Скорость автомобилей (разумеется, электрических, других к 2050 году быть не должно) будет ограничена 100 км/ч на шоссе.

В городах использование личных автомобилей должно быть сведено к минимуму: их заменят велосипеды и системы райд-шеринга (для совместных поездок разных людей/семей).

Полеты пассажирских самолетов на короткие расстояния должны быть полностью и повсеместно заменены на поездки в электропоездах.

Полеты на далекие расстояния (на отдых и для бизнеса) должны быть ограничены уровнем предковидного 2019 года. Ограничить число людей, имеющих средства на далекие путешествия.

Напомним, сейчас в Глазго (Шотландия) проходит глобальная конференция ООН по климату, в которой принимают участие большинство стран мира. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом с 2019 года. Он продлиться две недели – до 12 ноября.

Конференция уже отметилась первым скандалом. Украина заявила о недопустимости того, что Россия постоянно вносит в свои "экологические отчеты" оккупированный Крым, как часть своей территории.