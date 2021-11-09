Хочеш стати чиновником – здай іспит: Кремінь про перевірку українською мовою

Тарас Кремінь розповів, кому доведеться обов'язково складати українську мову. Колаж "Сьогодні"

Претенденти на посади на державній службі повинні обов'язково скласти іспит на знання української мови, питання в якій – на рівні шкільної програми. Про це сказав в інтерв'ю "Сьогодні" уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він зазначив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) прибрало корупційну складову для вступників до вищих навчальних закладів. Так само можна зробити і для охочих піти на держслужбу.

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"Подивімося на іспити чиновників як на ЗНО. Нічого страшного не буде, якщо в майбутньому сертифікація стосуватиметься кожного. Я б дуже хотів, щоб випускники закладів фахової передвищої освіти або університетів замість заліку складали іспит і отримували такий сертифікат. Це було б сучасно, це було б цивілізовано і давало б змогу кожному претенденту на посаду мати максимум можливостей для своєї професійної і творчої реалізації", – сказав Кремінь.

При цьому йому не відома інформація, що через цей іспит кількість заяв на держслужбу в десятки разів впала.

"Найвищі рівні, запропоновані в іспиті, не складніші, ніж ті питання, які є у шкільній програмі. Тому кожен, хто хоче розбудовувати українську державу, повинен знати елементарні речі", – резюмував мовний омбудсмен.

Українська мова захищена законом

У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).

Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.

Більшість покарань за порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть нею ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Навмисне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.