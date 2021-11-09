Хочешь стать чиновником – сдай экзамен: Креминь о проверке на украинский язык

Тарас Креминь рассказал, кому придется обязательно сдавать украинский язык. Коллаж "Сегодня"

Претенденты на должности на государственной службе должны обязательно сдать экзамен на знание украинского языка, вопросы в котором – на уровне школьной программы. Об этом сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он отметил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) убрало коррупционную составляющую для поступающих в высшие учебные заведения. Так же можно сделать и для желающих пойти на госслужбу.

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"Давайте посмотрим на экзамены чиновников, как на ВНО. Ничего страшного не будет, если в будущем сертификация будет касаться каждого. Я бы очень хотел, чтобы выпускники заведений профессионального высшего образования или университетов вместо зачета сдавали экзамен и получали такой сертификат. Это было бы современно, это было бы цивилизованно и позволяло бы каждому претенденту на должность иметь максимум возможностей для своей профессиональной и творческой реализации", – сказал Креминь.

При этом ему не известна информация, что, мол, из-за этого экзамена количество заявлений на госслужбу в десятки раз упало.

"Самые высокие уровни, предложенные в экзамене, не сложнее тех вопросов, которые содержатся в школьной программе. Поэтому каждый, кто хочет строить украинское государство, должен знать элементарные вещи", – резюмировал языковой омбудсмен.

Украинский язык защищен законом

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).

Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.

Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.