Грета Тунберг запропонувала засунути кліматичну кризу "у дупу"

Грета Тунберг вхожа і на офіційні заходи та на вулиці її приймають за свою / Фото reuters / Колаж "Сьогодні"
У Глазго (Шотландія), де проходить глобальна конференція ООН з клімату COP26, у якій беруть участь більшість країн світу, приїхали відомі екоактивісти. Вони проводять свої акції на вулиці. "Зіркою", звичайно ж, є Грета Тунберг зі Швеції.
Пісні
У екоактивітів, які зараз зібралися з Глазго, з'явився свій гімн. Його охоче співають як учасники кліматичних вуличних акцій, так і сама Грета, яка є офіційним гостям глобальної конференції ООН з клімату.
Головний слоган пісеньки: "Ви можете засунути свою кліматичну кризу в дупу".
Заява зірки
Шведська екоактивістка Грета Тунберг вже встигла звинуватила світових лідерів у бездіяльності у питанні зміни клімату та закликала їх припинити "бла-бла-бла". На думку Тунберг, політики лише вдають, що серйозно ставляться до питань зміни клімату та майбутнього людства. Жодних змін після цього саміту не буде, додала вона.
Про це повідомляє британська газета Evening Standart.
"Ми заявляємо: більше не буде "бла-бла-бла", більше не буде експлуатації людей, природи та планети", – сказала Тунберг.
Біографія Грети
- Грета Тунберг народилася 3 січня 2003 року в Стокгольмі, в родині оперної співачки Малени Ернман та актора Сванте Тунберга.
- Вперше вона почула про зміну клімату у 8 років, але не могла зрозуміти, чому ніхто нічого з цим не робить.
- У віці 11 років Тунберг впала в депресію, перестала їсти та розмовляти.
- У 2018 році, коли Греті було 15 років, вона стала одним із переможців на конкурсі статей про клімат від шведської газети Svenska Dagbladet.
- За кілька місяців Тунберг розпочала щоденний одиночний пікет біля шведського парламенту з плакатом "Шкільний страйк за клімат". Журналістам дівчина розповіла, що не бачить подальшого сенсу закінчувати школу, оскільки дії дорослих не дають шансів їй вижити в майбутньому.
- Завдяки поширенню інформації про її пікет у соцмережах та європейських ЗМІ її приклад наслідували понад 20 тисяч студентів, які провели екологічні страйки не менш ніж у 270 містах світу.