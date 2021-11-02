Грета Тунберг предложила засунуть климатический кризис "в задницу"

Грета Тунберг вхожа и на официальные мероприятия и на улице ее принимают за свою / Фото reuters / Коллаж "Сегодня"

В Глазго (Шотландия), где проходит глобальная конференция ООН по климату COP26, в которой принимают участие большинство стран мира, приехали известные экоактивисты. Они проводят свои акции на улице. "Звездой", конечно же, является Грета Тунберг из Швеции.

Песни

У экоактивитов, собравшихся сейчас с Глазго, появился свой гимн. Его охотно поют как участники климатических уличных акций, так и сама Грета, которая является официальным гостей глобальной конференции ООН по климату.

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Главный слоган песенки: "Вы можете засунуть свой климатический кризис в задницу".

Заявление звезды

Шведская экоактивистка Грета Тунберг уже успела обвинила мировых лидеров в бездействии в вопросе изменения климата и призвала их прекратить "бла-бла-бла". По мнению Тунберг, политики лишь притворяются, что серьезно относятся к вопросам изменения климата и к будущему человечества. Никаких изменений после данного саммита не последует, добавила она.

Об этом сообщает британская газета Evening Standart.

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"Мы заявляем: больше не будет "бла-бла-бла", больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты", — сказала Тунберг.

Биография Греты