Держдума вимагає від Google на мапах відокремити кордоном Крим від України

Сьогодні на Google-картах Крим не відділений кордоном з Україною / Колаж "Сьогодні"
Депутати Держдуми зажадали від компанії Google коректно, на їх думку, відобразити на Google-мапах Крим, Севастополь і Курильські острови.
Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на заяву Василя Піскарьова, голови комітету з безпеки і протидії корупції російського парламенту, легітимність якого не визнає Україна.
Вони наполягають
"Наполягаємо на приведення російської версії "Google карт" у відповідність до російського законодавства і Конституції Росії ", – заявив Піскарьов.
За його словами, ще в квітні на зустрічі з представниками Google "вказувалося на невідповідність відображення окремих адміністративно-територіальних одиниць і територій РФ на картах сервісу російським законодавством", але досі проблема не вирішена.
Тоді директор із взаємодії з органами державної влади Google Russia запевнила російську сторону, що це – тривалий технічний збій, який не має під собою ніякої політичної основи і що усунення цієї помилки є мало не пріоритетом в роботі Google Russia.
Тоді ж міжнародній компанії пригрозили зверненням до Генпрокуратури і Роскомнадзору, в разі якщо ситуація протягом місяця не буде виправлена.
Передісторія питання
- Ось уже кілька років російські депутати намагаються змусити компанію Google внести на свої мапи територію Криму як територію Російської Федерації. І те ж саме зробити з Курильськими островами, які вважає своїми Японія.
- З 2016 року Google за указом Верховної Ради України "декомунізував" населені пункти Криму на своїх мапах. Проте пізніше скасував "декомунізацію" Криму і повернув колишні назви.
- Також були питання і з державною приналежність українського півострова. На що директор "Google Україна" Дмитро Шоломко тоді розповів журналістам, що все залежить від налаштувань Google-мапи.