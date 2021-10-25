Госдума требует от Google на картах отделить границей Крым от Украины

Сегодня на Google-картах Крым не отделен границей с Украиной / Коллаж "Сегодня"

Депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно, по их мнению, отобразить на Google-картах Крым, Севастополь и Курильские острова.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Василия Пискарева, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции российского парламента, легитимность которого не признает Украина.

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Они настаивают

"Настаиваем на приведении российской версии "Google карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", — заявил Пискарев.

По его словам, еще в апреле на встрече с представителями Google "указывалось на несоответствие отображения отдельных административно-территориальных единиц и территорий РФ на картах сервиса российскому законодательству", но до сих пор проблема не решена.

Тогда директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia заверила российскую сторону, что это – затянувшийся технический сбой, который не имеет под собой никакой политической основы и что устранение этой ошибки является чуть ли не приоритетом в работе Google Russia.

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Тогда же международной компании пригрозили обращением в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, в случае если ситуация в течение месяца не будет исправлена.

Предыстория вопроса