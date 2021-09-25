Гончаренко подарував контрабандні сигарети "слугам народу" в прямому ефірі

Гончаренко приніс в студію контрабандні сигарети / Колаж "Сьогодні"

Закон про деолігархізацію, який був прийнятий Верховною Радою 23 вересня, можна порівняти з реформою на митниці, яка нічого не дала.

Таку думку висловив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", потрясаючи блоком контрабандних сигарет.

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"Півроку тому влада заявила, що поборола контрабанду. Було заявлено: "Все, ми перемогли контрабанду. Контрабанда СТОП. Ми список контрабандистів склали, всіх їх до стіни, зараз лопне бюджет від грошей". Минуло півроку. За півроку збільшилися надходження до бюджету? Лопнув бюджет від грошей? Ні. А може бути зникла контрабанда? Я сьогодні вранці заїхав на метро "Дорогожичі" та купив цей блок контрабандних сигарет, без акцизу і за ціною вдвічі дешевше. Нічого не змінилося. А що ж змінилося, друзі? Замість тих контрабандистів, які погано ділилися з Офісом президента, прийшли контрабандисти, які добре діляться з Офісом президента. І тепер теж саме вони хочуть зробити з олігархами: поганих олігархів поміняти на хороших", – заявив Гончаренко в ефірі.

Дебати навколо закону №5599

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що прийнятий Верховною Радою закон №5599 буде легко скасований Конституційним судом.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні. Це необхідно зробити тому, що були прийняті зайві правки – в законі тепер є різні редакції про визнання людини олігархом.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що використану в парламенті процедуру при голосуванні за цей законопроєкт неможливо назвати нормальним підходом. Проте рішення ВР прийнято і далі вже вступає в дію норма закону, яка передбачає, що цим повинен займатися НАЗКа.

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