Голованов у партії Комаровського? Телеведучий відповів на чутки про свою політичну кар'єру

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Ходили чутки про те, що Євген Комаровський зібрався у президенти, а до його партії увійдуть журналісти. Про це ведучий Василь Голованов розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

"Дехто пророкував, що наступним президентом буде Комаровський, а я, Гордон, Смєшко – у партії. Розкажіть, у який момент я віддав вам паспорт, і ви записали мене?" – запитав він.

За словами Комаровського, такі чутки розпускають для того, щоб відволікти людей від чогось дійсно важливого і попросив припинити обговорювати ці дурниці.

Комаровський та політичні амбіції