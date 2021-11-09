Голованов у партії Комаровського? Телеведучий відповів на чутки про свою політичну кар'єру

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Ходили чутки про те, що Євген Комаровський зібрався у президенти, а до його партії увійдуть журналісти. Про це ведучий Василь Голованов розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.
"Дехто пророкував, що наступним президентом буде Комаровський, а я, Гордон, Смєшко – у партії. Розкажіть, у який момент я віддав вам паспорт, і ви записали мене?" – запитав він.
За словами Комаровського, такі чутки розпускають для того, щоб відволікти людей від чогось дійсно важливого і попросив припинити обговорювати ці дурниці.
Комаровський та політичні амбіції
- Знаменитий лікар Євген Комаровський прокоментував інформацію, що він може увійти до нової політичної сили колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Я не збираюся лізти в цю кашу!" – заявив він.
- В одному з ефірів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Разумков веде переговори щодо створення своєї політичної сили з журналістом Дмитром Гордоном та Євгеном Комаровським.
- 28 жовтня сам Дмитро Разумков заявив, що він не кликав цих людей у свій політичний проєкт.
- 29 жовтня Комаровський розповів, що у 2019 році ще кандидат у президенти Володимир Зеленський використав його для піару, а після виборів навіть пропонував стати депутатом. Однак лікар ні зараз, ні тоді не збирався цього робити.