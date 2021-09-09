Голодування не пройде. Рада зробила крок до примусового годування в тюрмах і СІЗО

Депутати намагаються врятувати життя і здоров'я ув'язнених. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкти №4323 і 4324 про примусове годування осіб, що перебувають під вартою й оголосили голодування. Відповідні документи були підтримані на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Так, Кримінальний процесуальний кодекс України пропонується доповнити статтею 206-1, яка передбачає, що при виконанні вироків суд має право вирішувати питання про застосування до засуджених заходів примусового годування. Відповідне клопотання (подання) подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання.

Депутати пропонують ввести гуманну процедуру примусового годування засудженого (або особи, яка перебуває у СІЗО), який заявив про відмову від прийняття їжі. Примусове годування можуть застосувати тільки при сукупності наступних умов:

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якщо є висновок лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров'я й існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних та інших необхідних досліджень;

судове рішення.

Водночас засуджений (або особа, яка перебуває в СІЗО) після оголошення голодування має перебувати під постійним наглядом лікаря, а про прийняття рішення судом про примусове годування начальник установи інформує Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше "луцький терорист", який захопив автобус, оголосив голодування через те, що не сподобалися умови в СІЗО.

Але найвідоміший випадок з відмовою від їжі належить колишньому в'язню Кремля Олегу Сенцову. Він не їв понад 140 днів, стан здоров'я його різко погіршився. Сам Сенцов розповідав, як готувався до другого голодування в Росії.