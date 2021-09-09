Голодовка не прокатит. Рада сделала шаг к принудительному кормлению в тюрьмах и СИЗО

Депутаты пытаются спасти жизнь и здоровье заключенных. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №4323 и 4324 о принудительном кормлении лиц, находящихся под стражей, но объявивших голодовку. Соответствующие документы были поддержаны на сегодняшнем пленарном заседании.

Так, Уголовный процессуальный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 206-1, которая предполагает, что при выполнении приговоров суд имеет право решать вопрос о применении к осужденным меру принудительного кормления. Соответствующее ходатайство (представление) подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого осужденный отбывает наказание.

Депутаты предлагают ввести гуманную процедуру принудительного кормления осужденного (или лица, находящегося в СИЗО), который заявил об отказе от принятия пищи. Принудительное кормление могут применить только при совокупности следующих условий:

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если есть заключение врача о том, что такому осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни, что подтверждается соответствующими медицинскими документами, которые содержат результаты лабораторных и других необходимых исследований;

судебное решение.

В то же время осужденный (или находящийся в СИЗО) после объявления голодовки должен находиться под постоянным наблюдением врача, а о принятии решения судом о принудительном кормлении начальник учреждения информирует Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее "луцкий террорист", который захватил автобус, объявил голодовку из-за того, что не понравились условия в СИЗО.

Но самый известный случай с отказом от еды принадлежит бывшему узнику Кремля Олегу Сенцову. Он не ел более 140 дней, состояние здоровья его резко ухудшилось. Сам Сенцов рассказывал, как готовился ко второй голодовке в России.