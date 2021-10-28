Головний тюремний скандал Грузії проти Саакашвілі виявився постановкою (відео)

"Жертва" зізналася, що просто було потрібно зіграти свою роль/Колаж "Сьогодні"

Група грузинських журналістів-розслідувачів знайшла нібито потерпілого 2012 року від зґвалтування віником у Глданській в'язниці Гію Казарішвілі, який був тоді ув'язненим. Чоловік зізнався, що мусив виконати цю роль під тиском співробітника пенітенціарної установи Ладо Бедукадзе.

Про це повідомляє агенція Грузія онлайн.

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Зізнання

У відеоінтерв'ю редактору "Хроніка Плюс" Елісоо Кіладзе Казарішвілі описав, як він зіграв роль для фотографії. "З мене спустили спортивні штани, спідню білизну не знімали, вклали між ніг віник і сфотографували. Зробили кілька знімків", – каже ув'язнений.

Для інсценування спеціально було підготовлено камеру №5 – номер у виборчому списку партії Саакашвілі "Єдиний національний рух". За словами Кіладзе, насправді камери №5 не існує.

"Ми всі підозрювали, що сцена зґвалтування віником, яку запропонував Ладо Бедукадзе, і яка насправді 2012 року змінила політичний ландшафт і привела до влади "Грузинську мрію", була постановочною, але ми не мали документальних підтверджень цього. Він сів і розповів, що ця сцена, яка привела нас до стресу, – поставлена. Тепер моє завдання забезпечити безпеку головному свідку", – каже Елісоо Кіладзе.

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