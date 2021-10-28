Главный тюремный скандал Грузии против Саакашвили оказался постановкой (видео)

"Жертва" призналась, что просто требовалось сыграть свою роль/Коллаж "Сегодня"
Группа грузинских журналистов-расследователей нашла якобы пострадавшего в 2012 году от изнасилования веником в Глданской тюрьме бывшего тогда заключенным Гию Казаришвили. Мужчина признался, что вынужден был исполнить эту роль под давлением сотрудника пенитенциарного учреждения Ладо Бедукадзе.
Об этом сообщает агентство Грузия онлайн.
Признание
В видеоинтервью редактору "Хроника Плюс" Элисоо Киладзе Казаришвили описал, как он сыграл сцену изнасилования для фотографии. "С меня спустили спортивные брюки, нижнее белье не снимали, вложили между ног веник и сфотографировали. Сделали несколько снимков", – говорит заключенный.
Для инсценировки специально была подготовлена камера №5 – номер в избирательном списке партии Саакашвили "Единое национальное движение". По словам Киладзе, на самом деле камеры №5 не существует.
"Мы все подозревали, что сцена изнасилования веником, которую предложил Ладо Бедукадзе, и которая в реальности в 2012 году изменила политический ландшафт и привела к власти "Грузинскую мечту", была постановочной, но у нас не было документальных подтверждений этого. Он сел и рассказал, что эта сцена, которая повергла нас в стресс, – поставлена. Теперь моя задача обеспечить безопасность главному свидетелю", – говорит Элисо Киладзе.
Скандальная история
- В Грузии веники стали символом "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.
- Сейчас во время акций противников Саакашвили очень часто используется веник в качестве напоминания об этом скандале.