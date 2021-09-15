Гео Леросу світить стаття – відкрито кримінальне провадження

Лерос може з потерпілого перетворитися на підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення народним депутатом Гео Леросом у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.

Про це повідомив журналістам начальник відділу головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук.

Генпрокурор відкрила кримінальне провадження через підозріння Лероса у підготовці до завідомо неправдивих свідченнь свідка (потерпілого) для надання слідству. Підставою для цього стало відео, що з'явилося в соцмережах, на якому людина, схожа на Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе, щоб створити ілюзію погроз на його адресу нібито за політичну діяльність. В подальшому він нібито планував використовувати статус жертви для дискредитації влади.

Попередньо слідство поки кваліфікує кримінальний злочин за ч. 1 ст. 14 КК України (підготовка до злочину) і за ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

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За словами Зінорука, планується проведення експертизи відео, ідентифікації особи людини, схожої на Лероса, і допити свідків.

"Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. До ДБР надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами", – додав він.

Скандал з Леросом

Підпал автомобіля Лероса стався 28 серпня 2020 року. Тоді ще "слуга народу" виклав відео згорілого позашляховика в Мережу, мовляв, хтось знищив його Mercedes-Benz.

Але днями, 13 вересня, на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини.

Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на його автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді Лерос поштовхався з Тищенком. Гео почав ображати Зеленського і Єрмака, що не сподобалося "слугам".

Після інциденту глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за тимчасове відсторонення забіяк від засідань Ради.