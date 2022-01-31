Генпрокурор підписала підозру "слузі народу" Кузьміних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, викритому на одержанні хабаря 28 січня. Про це вона повідомила у Facebook.

"Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", – написала вона.

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Венедіктова нагадала суть справи.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти, і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", – заявила вона.

Генпрокурор висловила жаль, що народний депутат "оступився".

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Справа проти Кузьміних