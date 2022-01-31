Генпрокурор подписала подозрение "слуге народа" Кузьминых

Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых. Коллаж "Сегодня"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, разоблаченному на получении взятки 28 января. Об этом она сообщила в Facebook.
"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", — написала она.
Венедиктова напомнила суть дела.
"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", — заявила она.
Генпрокурор высказала сожаление, что народный депутат "оступился".
Дело против Кузьминых
- Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн.
- По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об откате 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- НАБУ обратилось к генпрокурору для подписания подозрения народному избраннику.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.