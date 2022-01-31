Генпрокурор подписала подозрение "слуге народа" Кузьминых

Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, разоблаченному на получении взятки 28 января. Об этом она сообщила в Facebook.

"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", — написала она.

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Венедиктова напомнила суть дела.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", — заявила она.

Генпрокурор высказала сожаление, что народный депутат "оступился".

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Дело против Кузьминых