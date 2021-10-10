Де і коли поховають нардепа Антона Полякова

Полякова поховають у рідному місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Народного депутата Антона Полякова, який помер 8 жовтня, ховатимуть у понеділок у Чернігові. Про це "Сьогодні" дізнався зі своїх джерел.

Нам стало відомо, що похорон відбудеться 11 жовтня в Чернігові, а почнеться процесія о 10 годині ранку.

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Прощання з нардепом проходитиме в місцевій філармонії. Чернігівський обласний філармонійний центр знаходиться за адресою проспект Миру, 15.

Чернігівська філармонія. Фото: wikipedia

Смерть Полякова

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.

Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков і чи могла його смерть бути вбивством.