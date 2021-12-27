"Де був здоровий глузд?" Експерти вказали на один нюанс у військовому обліку для жінок

Експерти висловили свою думку щодо наказу Міноборони. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував наказ Міноборони, згідно з яким жінки, які працюють, мають стати на військовий облік. На його думку, це є правильний кроком, але є один нюанс.

Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Це абсолютно правильний крок, і будь-яка цивілізована країна повинна мати мобілізаційний ресурс і повинна знати, скільки військовозобов'язаних людей знаходиться в країні. Єдине, що мене тут дивує, це сам список цих професій, які були вказані в законі і зараз лунають ці заклики у бік здорового глузду переглянути. А де був здоровий глузд, коли писали проєкт закону. Ось єдине, що я помітив у цьому законі, а так закон абсолютно доречний і повинен існувати в будь-якій цивілізованій країні", – сказав він.

Жданов додав, що корисними також можуть бути люди таких професій, як музикант та менеджер.

"До речі, музиканти та менеджери теж потрібні. Є й урочисті заходи навіть під час війни, навіть та сама похоронна команда, тому тут потрібно просто переглянути доцільність цих професій", – сказав він.

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У свою чергу, політолог Віра Константинова погодилася, що в умовах війни з РФ країна повинна розуміти, який у неї мобілізаційний резерв.

"Наша велика проблема, ми дивимося на один наказ, не читаючи першоджерело, мається на увазі той самий закон України, який був із змінами прийнятий 30 березня цього року щодо військового обов'язку і там чітко написано, якщо не лише 11 пункт цього закону читати, а читати далі, ви там знайдете купу моментів, що стосуються охорони материнства, дитинства", – сказала вона.

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За словами політолога, це чіткі юридичні межі. Також Константинова додала, що вражена тим, що наказ з'явився в інформаційному полі без належної підготовки та роз'яснень.

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