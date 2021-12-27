"Где был здравый смысл?" Эксперты указали на один нюанс в воинском учете для женщин

Эксперты высказали свое мнение о приказе Минобороны. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал приказ Минобороны, согласно которому женщины, которые работают, должны встать на воинский учет. По его мнению, это правильный шаг, но есть один нюанс.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Это абсолютно правильный шаг, и любая цивилизованная страна должна иметь мобилизационный ресурс и должна знать, сколько военнообязанных людей находится в стране. Единственное, что меня здесь удивляет, это сам список этих профессий, которые были указаны в законе, и сейчас раздаются эти призывы в сторону здравого смысла пересмотреть. А где был здравый смысл, когда писали проект закона? Вот единственное, что я заметил в этом законе, а так закон абсолютно уместен и должен существовать в любой цивилизованной стране", – сказал он.

Жданов добавил, что полезными также могут быть люди таких профессий, как музыкант и менеджер.

"Кстати, музыканты и менеджеры тоже нужны. Есть и торжественные мероприятия даже во время войны, даже та самая похоронная команда, поэтому здесь нужно просто пересмотреть целесообразность этих профессий", – сказал он.

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В свою очередь политолог Вера Константинова согласилась, что в условиях войны с РФ страна должна понимать, какой у нее мобилизационный резерв.

"Наша большая проблема, мы смотрим на один приказ, не читая первоисточник. Имеется в виду тот же закон Украины, который был с изменениями принят 30 марта этого года относительно воинского долга, и там четко написано, если не только 11-й пункт этого закона читать, а читать далее, вы там найдете кучу моментов, касающихся охраны материнства и детства. То есть женщины в добровольном порядке, если есть необходимость, но страна должна знать, сколько есть граждан Украины, которые подлежат призыву в случае военного положения", – сказала она.

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По словам политолога, это четкие юридические рамки. Также Константинова добавила, что удивлена тем, что приказ появился в информационном поле без должной подготовки и разъяснений.

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