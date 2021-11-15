Справа Медведчука: підозрюваного екс-міністра покликали на допит

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Екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина викликають у ДБР за підозрою у справі про контрабанду вугілля. Про це повідомляє прес-служба Державне бюро розслідувань.

"Бюро проводить досудове розслідування стосовно нардепа від ОПЗЖ Віктора Медвечука, екс-міністра Володимира Демчишина та бізнесмена Сергія Кузяри, які фігурують у так званій вугільній справі про контрабанду палива з окупованого Донбасу", – йдеться у повідомленні.

Також у ДБР зазначили, що він викликається відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України.

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Слідчі на нього чекають 19 листопада.

Хто може бути винен