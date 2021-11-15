Дело Медведчука: подозреваемого экс-министра позвали на допрос

ГБР хочет разобраться в ситуации с углем / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина вызывают в ГБР по подозрения в деле о контрабанде угля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Бюро проводит досудебное расследование в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры, которые фигурируют в так называемом угольном деле о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса", – говорится в сообщении.

Также в ГБР отметили, что он вызывается в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины.

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Следователи его ждут 19 ноября.

Кто может быть виноват