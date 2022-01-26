ФОП знову збираються під Радою (відео)

Підприємці під стінами парламенту. Фото: колаж "Сьогодні"

Під стінами Верховної Ради сьогодні, 26 січня, українські підприємці знову збираються на мітинг з вимогою ухвалення законопроєкту №5866, який передбачає відстрочку запровадження обов'язкового використання малим бізнесом реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

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Як повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24", кілька сотень правоохоронців оточили периметр. Дорожній рух ускладнений на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській, Садовій та Шовковичній.

Зіткнення біля Ради

25 січня у Києві під Верховною Радою ФОП вийшли на мітинг. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці.

Підприємці закликали поліцію провести групу до будівлі Верховної Ради, щоб вони могли зустрітися з депутатами, поспілкуватись та оголосити свої вимоги, але цього не сталося.

Біля сцени ФОП зробили коридор, щоб ініціативна група змогла пройти до будівлі парламенту. Проте їх заблокувала поліція. В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента "Україна 24", кілька десятків людей були затримані.

Через зіткнення є постраждалі. Стало відомо, що один із протестувальників не прийшов до тями після допомоги медиків. Його стан наразі невідомий.