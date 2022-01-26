ФОПы снова собираются под Радой (видео)

Предприниматели под стенами парламента. Фото: коллаж "Сегодня"
Под стенами Верховной Рады сегодня, 26 января, украинские предприниматели снова собираются на митинг с требованием принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО).
Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24", несколько сотен правоохранителей оцепили периметр. Дорожное движение затруднено на улицах Михаила Грушевского, Институтская, Садовая и Шелковичная.
Столкновения возле Рады
- 25 января в Киеве под Верховной Радой ФОПы вышли на митинг. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы.
- Предприниматели призвали полицию провести группу в здание Верховной Рады, чтобы они могли встретиться с депутатами, пообщаться и объявить свои требования, но этого не произошло.
- Возле сцены ФОПы сделали коридор, чтобы инициативная группа смогла пройти к зданию парламента. Однако их заблокировала полиция. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны.
- Из-за столкновения есть пострадавшие. Стало известно, что один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков. Его состояние на данный момент неизвестно.
Также напомним, из-за протестов из парламента эвакуировали народных депутатов через подземный переход.
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