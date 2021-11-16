Європейський суд з прав людини визнав загрозу життю Саакашвілі

ЄСПЛ прийняв до розгляду справу Саакашвілі проти Грузії / Колаж "Сьогодні"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що третьому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі, який вже другий місяць знаходиться у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетною".

Про це стало відомо з прес-релізу ЄСПЛ.

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Тимчасові заходи забезпечення

У повідомленні сказано, що Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасових заходів у справі Саакашвілі проти Грузії (заява № 54641/21) щодо стану здоров'я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров'я. Суд вимагає забезпечити його безпеку у в'язниці та надати йому необхідну медичну допомогу на період виходу з голодування. Суд запросив план лікування заявника та закликав заявника припинити голодування.

ЄСПЛ дав владі Грузії на виконання цих вимог та на надання відповідних звітів два тижні (до 24 листопада 2021 року).

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"Приймаючи це рішення ЄСПЛ, взяв до уваги аргументи, наведені у клопотанні Міхеїла Саакашвілі перевести його до багатопрофільної цивільної лікарні, як рекомендували медичний консиліум та Омбудсмани Грузії та України", – йдеться у заяві.

Що відбувається