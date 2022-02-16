"Цей день – наш": Зеленський запустив новий челендж до Дня єднання

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Президент України Володимир Зеленський запустив новий челендж до Дня єднання в Україні.

Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

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Челендж до Дня єднання

"Сьогодні в День єднання о 10:00 на будинках та спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України…". А в соцмережах ми запускаємо челендж: зробіть фото або запишіть відео з прапором України, додайте хештег #UA разом і опублікуйте, відзначте людину, якій хочете передати челендж", – написав президент.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Президент також привітав усіх українців зі святом та зазначив, що "цей день – наш":

"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день – наш. Хто живе на правому та лівому берегах Дніпра. У містах та селах. Біля Карпат та териконів. На узбережжі Чорного та Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або " Шахтар", а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах чи Курбан-байрам, а разом – вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською чи жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами!".

Що за свято

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом заснувало нове державне свято – День єднання. Він відзначатиметься щорічно 16 лютого.

"В цей день:

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підняти Державний Прапор України на будинках та спорудах у всіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України у державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України", – йдеться в указі президента.

16 лютого було обрано як День єднання невипадково. Як відомо, на цю дату та найближчими днями припадають прогнози різних експертів та західних ЗМІ нападу на Україну військ Росії.

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