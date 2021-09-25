Цьому треба вчити з дитинства: посол Канади дала поради української молоді

Галадза в 1994 році отримала ступінь бакалавра з відзнакою з політичних наук та етики в коледжі Трініті. Колаж "Сегодня".

Громадян потрібно з дитинства привчати відмовитися від думки, що нібито є прості, "чорно-білі" відповіді на складні питання.

Про це заявила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза під час виступу на Молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", який заснував фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Поради посла Канади

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"У Канаді є уроки критичного мислення, якому починають вчити ще в дитячому садку", – повідомила посол.

За її словами, діти в школі знають, що в Канаді є федеральний уряд, провінційні і місцеві уряди, і хто з них за що відповідає. У них з дитинства є базове розуміння того, що це не одна влада, і вони знають, як це працює.

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"Коли вони дорослішають, всі ці знання вже містяться в їх ДНК", – зазначила дипломат.

Як вважає посол Канади, її країна також має традицію залучення молоді до вирішення важливих державних питань.

"У кожного прем'єр-міністра є молодіжні ради, які збираються для вирішення таких питань", – зазначила Лариса Ґаладза.

За її словами, коли прем'єр-міністр збирає таку пораду (а це відбувалося навіть під час карантину через COVID-19), він чує різні думки від молоді.

"Тому ми намагаємося мати такі майданчики, де молоді люди можуть ділитися своїми думками, занепокоєнням, пріоритетами. І головне – щоб доросла людина ніколи не думала, що є якийсь простий "чорно-білої" відповідь на складне питання ", – підсумувала дипломат.

Як повідомлялося, Галадза була призначена послом Канади в Україні на початку листопада 2019 року. Вона змінила Романа Ващука, який представляв Канаду в Україні з 2014 року.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" заявила, що попри перешкоди і виклики, Україна досягне успіху, про який мріяли попередні покоління.

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