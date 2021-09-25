Этому надо учить с детства: посол Канады дала советы украинской молодежи

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити. Коллаж "Сегодня".

Граждан нужно с детства приучать отказаться от мысли, что якобы существуют простые, "черно-белые" ответы на сложные вопросы.

Об этом заявила посол Канады в Украине Лариса Ґаладза во время выступления на Молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", который основал фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Советы посла Канады

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"В Канаде есть уроки критического мышления, которому начинают учить еще в детском саду", – сообщила посол.

По ее словам, дети в школе знают, что в Канаде есть федеральное правительство, провинциальные и местные правительства, и кто из них за что отвечает. В них с детства есть базовое понимание того, что это не одна власть, и они знают, как это работает.

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"Когда они взрослеют, все эти знания уже содержатся в их ДНК", – отметила дипломат.

Как считает посол Канады, ее страна также имеет традицию привлечения молодежи к решению важных государственных вопросов.

"У каждого премьер-министра есть молодежные советы, которые собираются для решения таких вопросов", – отметила Лариса Ґаладза.

По ее словам, когда премьер-министр собирает такой совет (а это происходило даже во время карантина через COVID-19), он слышит разные мнения от молодежи.

"Поэтому мы стараемся иметь такие площадки, где молодые люди могут делиться своими мыслями, беспокойствами, приоритетами. И главное – чтобы взрослый человек никогда не думал, что есть какой-то простой "черно-белой" ответ на сложный вопрос", – подытожила дипломат.

Как сообщалось, Галадза была назначена послом Канады в Украине в начале ноября 2019 года . Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по вопросам безопасности "Запад-Восток, Север-Юг" заявила, что несмотря на препятствия и вызовы, Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения.

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