Без діалогу та компромісів. Чому ФОПи штурмували Раду і чим далі обернуться протести

/ Фото: уніан

Протести біля Верховної Ради фізичних осіб-підприємців (ФОП) – результат помилок влади, яка протягом року не змогла порозумітися з ними.

Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Політолог Олег Лісний заявив, що "картинка" з-під Ради використовуватиметься, щоб показати, "що в Україні нестабільно, і знову говоритимуть, що тут якісь постійні протистояння".

"Це дуже поганий інформаційний привід, але він очікуваний. Ми бачили, що наприкінці року відбувалося з ФОПами. Хто заходив у магазин, чітко бачив, що дуже часто було написано, що він не працює, касові апарати тощо. Незадоволення було в таких моментах. Коли питаєш, чому так, вони кажуть, що дуже великі штрафи. Ця неврегульованість повинна була у щось вилитися, і ми бачимо, що вона виливається", – сказав Лісний.

/ Фото: уніан

Політолог Олексій Якубін нагадав, що ситуація з ФОПівцями зріла наприкінці минулого року.

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"Нюанс у тому, що ФОПівський рух не єдиний. Там різні групи. Є політизована частина і є частина ФОПівців, які в принципі погодилися на ті законодавчі зміни, які були прийняті. І мені здається, тут є проблема саме в тому, що ФОПівському Руху не вдалося втримати якусь єдність, бачимо частково радикалізацію цього руху, яку ми спостерігаємо зараз під Верховною Радою. ", – Вважає він.

Політичний експерт Олександра Решмеділова назвала причину радикалізації протестів:

"Цей рух ФОПівців вже більше року перебуває в конфронтації з владою. Мені здається, що сьогодні вплинули ще не настрої заяви пана Гетьманцева (нардеп від "Слуги народу" – Ред.), який зазначив, що певні поступки, на які чекали безпосередньо мітингувальники, їм очікувати не потрібно, той законопроект, який вони внесли, про певний відстрочок прийняття цих РРО, не поставлять на порядок денний, хоча вони вже з готовою ініціативою вийшли.

За її словами, "масова кількість незадоволених – це промах влади".

"Вони повинні були шукати можливість уникати таких протистоянь та вуличної штовханини, яка може бути використана будь-ким", – зазначила експерт.

/ Фото: уніан

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Екс-народний депутат Сергій Хлань назвав загострення руху ФОПів "черговою кризою влади"

"ФОПівська криза триває більше року. Рік тому влада відстрочила введення РРО, і я так розумів, що цей рік мала влада витратити на те, щоб фактично домовитися з ФОПівцями, знайти діалог і ті компроміси, які можна було б запровадити в законопроекті. Але влада вперто рік нічого не робила, і 17 грудня пішли на канікули. Символічно на 40-й день зібралися і побачили це загострення", – заявив екс-нардеп.

Як наголосив Хлань, "загострення – це вирок влади".

"Дуже цинічно виглядає, що в той час, коли збільшується фіскалізація і коли перекладається підвищення зборів та податків саме на фізичних осіб-підприємців, які створюють робочі місця для себе та своїх близьких, на порядку денному стоять законопроекти, де зменшуються податки для тютюнового бізнесу, для грального бізнесу. Я думаю, це зокрема так само викликало занепокоєння громадян і вихід на масові протести", – сказав він.

/ Фото: уніан

Зіткнення біля Ради

25 січня у Києві під Верховною Радою фізичні особи-підприємці, які протестують проти обов'язкового запровадження касових апаратів, вийшли на мітинг. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці.