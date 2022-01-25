Без диалога и компромиссов. Почему ФОПы штурмовали Раду и чем дальше обернутся протесты

/ Фото: УНИАН

Протесты возле Верховной Рады физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. сокращение "ФОП") – результат ошибок власти, которая в течение года не смогла найти с ними общий язык.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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Политолог Олег Лисный заявил, что "картинка" из-под Рады будет использоваться, чтобы показать, "что в Украине нестабильно, и опять будут говорить, что тут какие-то постоянные противостояния".

"Это очень плохой информационный повод, но он ожидаемый. Мы видели, что в конце года происходило с ФОПами. Кто заходил в магазин, четко видел, что очень часто было написано, что он не работает, кассовые аппараты и так далее. Неудовольствие было в таких моментах. Когда спрашиваешь, почему так, они говорят, что очень большие штрафы. Эта неурегулированность должна была во что-то вылиться, и мы видим, что она выливается", – сказал Лисный.

/ Фото: УНИАН

Политолог Алексей Якубин напомнил, что ситуация с ФОПовцами зрела в конце прошлого года.

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"Нюанс в том, что ФОПовское движение не едино. Там разные группы. Есть политизированная часть и есть часть ФОПовцев, которые в принципе согласились на те законодательные изменения, которые были приняты. И мне кажется, тут есть проблема как раз в том, что ФОПовскому движению не удалось удержать какое-то единство. Мы видим частично радикализацию этого движения, которую мы наблюдаем сейчас под Верховной Радой. Я думаю, что лучше бы им было начинать с формирования какого-то общего профсоюза ФОПовского, и тем самым дальше вести переговоры с властью", – считает он.

Политический эксперт Александра Решмедилова назвала причину радикализации протестов:

"Это движение ФОПовцев уже больше года находится в конфронтации с властью. Мне кажется, что сегодня повлияли еще не настроения заявления господина Гетманцева (нардеп от "Слуги народа" – Ред.), который отметил, что определенные уступки, которых ожидали непосредственно митингующие, им ожидать не нужно. Тот законопроект, который они внесли, об определенной отсрочке принятия этих РРО, не поставят на повестку дня, хотя они уже с готовой инициативой вышли".

По ее словам, "массовое количество недовольных – это промах власти".

"Они должны были искать возможность избегать таких противостояний и уличной толкотни, которая может быть использована кем угодно", – отметила эксперт.

/ Фото: УНИАН

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Экс-народный депутат Сергей Хлань назвал обострение движения ФОПов "очередным кризисом власти".

"ФОПовский кризис длится больше года. Год назад власти отсрочили введение РРО, и я так понимал, что этот год должны были власти потратить на то, чтобы фактически договориться с ФОПовцами, найти диалог и те компромиссы, которые можно бы было ввести в законопроекте. Но власть упрямо год ничего не делала, и 17 декабря пошли на каникулы. Символично на 40-й день собрались, и увидели это обострение", – заявил экс-нардеп.

Как подчеркнул Хлань, "обострение – это приговор власти".

"Очень цинично выглядит, что в то время, когда увеличивается фискализация и когда перекладывается повышение сборов и налогов именно на физических лиц-предпринимателей, которые создают рабочие места для себя и своих близких, на повестке дня стоят законопроекты, где уменьшаются налоги для табачного бизнеса, для игорного бизнеса. Я думаю, это в том числе так же точно вызвало беспокойство граждан и выход на массовые протесты", – сказал он.

/ Фото: УНИАН

Столкновения возле Рады

25 января в Киеве под Верховной Радой физические лица-предприниматели, протестующие против обязательного введения кассовых аппаратов, вышли на митинг. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы.