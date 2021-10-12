"Є три аргументи": Зеленський отримав пряму відповідь про членство України в ЄС

12 жовтня відбувся саміт Україна - ЄС за участю Мішеля (зліва), Зеленського (по центру) та Фон дер Ляйен (праворуч). Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, глава Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 12 жовтня на пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС розповіли, що потрібно країні для вступу в Євросоюз.

Зеленський зазначив, що обговорював це питання сьогодні з головою Європейської ради.



"Я сказав: "Мені здається, що нашому суспільству не вистачає розуміння, що ми йдемо одним шляхом. Де фініш цього шляху, і чи є він? Тому що ми дуже в це віримо і робимо все на цьому шляху, щоб фініш був найближчим часом", – сказав він.



Глава Євроради додав, що сьогодні учасники саміту обговорили зближення України і ЄС.



"Ми чули дуже солідні аргументи, висловлені президентом. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше зв'язати наших людей", – сказав Мішель.

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У свою чергу, Урсула фон дер Ляйєн озвучила три напрямки роботи.

"Той факт, що Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети для нас дуже важливо. Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", – зазначила вона.

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Перспективи України

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд своєю чергою заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.

А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу до ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.