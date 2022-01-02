Експосол США з чаркою горілки сказав "тост" примирення для України та РФ

Дипломат під вітанням опублікував фото з пляшкою горілки / Фото: Колаж: Сьогодні

Експосол США в Росії Майкл Макфол у Twitter привітав усіх з Новим роком і побажав миру українцям та росіянам.

"Я знаю багато росіян та українців. Я не знаю нікого, хто хоче війни між цими двома великими народами. З Новим роком!" – написав він.

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Макфол про Путіна

13 грудня 2021 року Макфол заявляв, що головною загрозою для президента РФ Володимира Путіна є не розширення НАТО на схід, а демократична та успішна Україна. Це може вплинути на катастрофічні для путінського режиму процеси в Росії.

У грудні 2020 року він припускав, що президент США Джо Байден не шукатиме особистої дружби з президентом РФ Володимиром Путіним, а робитиме більше зусиль для розвитку двосторонніх відносин з іншими країнами колишнього СРСР, зокрема з Україною.

А в 2018 році Макфол на слуханнях у Конгресі заявляв, що президент РФ Володимир Путін намагається послабити позиції Заходу і для цього створює фейкові організації, використовує гроші олігархів та спецслужб, підкуповує політиків і краде інформацію.

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У липні 2021 року в США висунули кандидатами на посаду посла в Україні професора політичних наук Майкла Макфола та заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.